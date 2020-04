Garfagnana : vagli sotto



Ponte Tambura, Pellegrinotti (Lega): "Perchè Menesini non ha partecipato alla riunione?"

mercoledì, 15 aprile 2020, 19:24

“Non voglio attaccare nessuno, visto il momento difficile che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19, ma vorrei capire perché il presidente della provincia Luca Menesini - o chi per lui - non abbia preso parte alla riunione convocata oggi alle ore 15 presso il comune di Vagli". Così, in una nota, il consigliere comunale e commissario della Mediavalle Garfagnana della Lega Luigi Pellegrinotti.



"Nella riunione - spiega Pellegrinotti - avremmo esposto e chiesto il parere della Provincia per evitare che una parte del paese rimanga isolato da qualsiasi servizio e sia messo in difficoltà nel caso in cui si debba prestare un primo soccorso ai nostri concittadini. Spero vivamente che il signor presidente della provincia venga a fare un sopralluogo il prima possibile per toccare con mano quale sia la realtà di questo comune, con la speranza che questo avvenga in tempi celeri”.