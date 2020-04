Ponte Tambura, Remaschi: "La regione farà la propria parte per la risoluzione del problema"

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 15 aprile 2020, 19:58

Il gruppo di minoranza del comune di Vagli Sotto interviene dopo che la provincia di Lucca ha provveduto a vietare il transito, sia veicolare che pedonale, sul ponte che in Loc. Bivio attraversa il Fosso Tambura

mercoledì, 15 aprile 2020, 19:39

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

mercoledì, 15 aprile 2020, 19:24

Così, in una nota, il consigliere comunale e commissario della Mediavalle Garfagnana della Lega Luigi Pellegrinotti

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:32

La Regione Toscana, sempre nel pieno rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19, ha emanato l’ordinanza per potersi spostare nel proprio comune o verso altri comuni per svolgere attività...

mercoledì, 15 aprile 2020, 17:19

Gestione del percorso Covid-19 in ambito territoriale anche in riferimento all’assistenza dei pazienti in fase terminale e alle cure palliative: un’ordinanza del presidente Enrico Rossi dà disposizioni sulle linee di indirizzo a cui dovranno attenersi le Asl e i diversi soggetti che operano all’interno del sistema sanitario regionale

mercoledì, 15 aprile 2020, 16:42

Secondo i dati rilevati da Regione Toscana entro le ore 12 di oggi, mercoledì 15 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono complessivamente 7.666 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 139 in più rispetto a ieri