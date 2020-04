Garfagnana : vagli sotto



Ponte Tambura, terminato in tempo record by-pass. Puglia: "Ora provincia mantenga impegno"

giovedì, 16 aprile 2020, 17:53

di andrea cosimini

Completata a tempo di record la via alternativa per raggiungere la sponda opposta del lago dopo la chiusura improvvisa, da parte della provincia, del Ponte della Tambura che aveva generato non pochi disagi per gli abitanti (e non solo) del centro storico di Vagli di Sotto.



"Abbiamo lavorato tre giorni - spiega il vice-sindaco Mario Puglia, responsabile dell'ufficio tecnico e assessore con delega ai lavori pubblici - ed abbiamo terminato tutte le strade, per un totale di tre chilometri di asfalti. Abbiamo realizzato un by-pass di circonvallazione che parte dall'estremità del ponte, passa sotto il cimitero di Vagli Sotto e termina con una diramazione davanti al comune e una, per i mezzi pesanti, verso il campo sportivo. La via è già percorribile. Si tratta di una strada fatta da noi nel 2009, con una spesa di 288 mila euro, a cui oggi abbiamo aggiunto 200 mila euro di risorse del comune (un debito fuori bilancio, ma con già copertura dei soldi)".



La chiusura del ponte aveva infatti generato dei malumori tra la cittadinanza che ieri ha manifestato in attesa di ricevere qualche rappresentante dell'ente proviciale (che però non si è presentato) per avere risposte sulle alternative alla viabilità. Oggi la visita del presidente della provincia Luca Menesini ha in parte placato gli animi: "Abbiamo ricevuto la visita del presidente - afferma Puglia - nella piazza del comune alla presenza delle forze dell'ordine. E' stata una visita cordiale e proficua. Le soluzioni da noi prospettate sono state accolte: non verranno rifatti i piloni, ma verranno rinforzati di circa 10 centrimetri. Sugli stessi poi verrà rimontato un ponte con funi d'acciaio. Abbiamo chiesto che i lavori iniziassero a giugno, approfittando di uno svaso del lago, e che entro un anno venissero portati a termine. Se non arriverà la provincia con le proprie risorse, le metteremo noi".



Infine il vice-sindaco ha voluto rispondere alla minoranza sulle polemiche sorte a seguito della loro presa di posizione nei confronti della provincia. "La nostra non era una polemica politica, ma una constatazione di fatto: se si chiude il ponte e non ci sono altre strade percorribili, bisogna che l'ente fornisca anche soluzioni alternative".

