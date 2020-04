Poste Italiane: le pensioni di maggio in pagamento dal 27 aprile

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:42

Da venerdì 24 aprile in Toscana ristoranti e locali che somministrano alimenti potranno vendere cibo da asporto. Lo dispone l'ordinanza firmata dal presidente Enrico Rossi, la numero 41

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:14

Per l’emergenza Coronavirus, l’azienda sanitaria ha assunto 551 operatori a tempo indeterminato. "Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà" ha spiegato il direttore generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani. Video

mercoledì, 22 aprile 2020, 17:15

Così Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale e coordinatore della Riserva di Biosfera MaB UNESCO dell'Appennino Tosco Emiliano

mercoledì, 22 aprile 2020, 16:54

In Toscana sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti invece son ben il 41,2% in più rispetto a ieri (+533)

mercoledì, 22 aprile 2020, 16:30

In questo momento di disagio per il Coronavirus, la Gazzetta del Serchio ha voluto intervistare telefonicamente Tania Franchini, gallicanese, componente segreteria territoriale PD Lucca e provincia incarico al turismo – tecnico della progettazione turistica, per capire quali saranno gli effetti nel settore e quali le misure da mettere in campo

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:59

Una valutazione fisiatrica ed un percorso riabilitativo personalizzato per i pazienti Covid-19. Vengono garantiti già da una decina di giorni all’ospedale San Luca di Lucca, come spiega il direttore delle Malattie infettive di Lucca Sauro Luchi