Primo maggio, il comune ricorda i caduti sul lavoro a Bolognana

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:35

Le misure previste dal decreto liquidità dell'8 aprile stentano a concretizzarsi, fatti salvi i finanziamenti per importi inferiori a 25.000 euro che stanno iniziando a essere erogati; per i finanziamenti di entità maggiore, di particolare interesse per le attività industriali, i moduli di richiesta risultano giunti alle banche solo lo...

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:04

Oltre ventimila esami effettuati in due settimane nelle strutture sanitarie pubbliche. E’ questo il bilancio della campagna di screening effettuata a partire dal 14 aprile dall’Azienda USL Toscana nord ovest tra i propri dipendenti e tra gli altri operatori impegnati in servizi socio-sanitari e di supporto

mercoledì, 29 aprile 2020, 14:12

Non si ferma l’attività dei volontari dell’associazione Autieri d’Italia della Garfagnana, con tanti servizi per la popolazione in questo periodo di emergenza, come la consegna della spesa alle persone in difficoltà

mercoledì, 29 aprile 2020, 10:06

L'Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti il Primo Maggio 2020 si recherà a Gorfigliano in Alta Garfagnana nel comune di Minucciano

martedì, 28 aprile 2020, 21:27

La comunità di Pieve Fosciana piange la scomparsa del proprio concittadino, Ivano Brogi, 71 anni, risultato positivo al Coronavirus, ma morto a causa di altre patologie

martedì, 28 aprile 2020, 20:15

Il commissario della Mediavalle Garfagnana della Lega, Luigi Pellegrinotti, propone un rimborso dell'abbonamento dell'autobus di linea a tutti coloro che non ne hanno potuto usufruire visti i decreti ministeriali e le ordinanze regionali