Rossi lancia l'albergo sanitario, ed annuncia uno screening per tutte le RSA del territorio regionale

martedì, 7 aprile 2020, 16:34

di lorenzo vannucci

"Vogliamo offrire alla cittadinanza nuove soluzioni di una migliore qualità assistenziale, rispetto a quello che può offrire l'isolamento in casa". A parlare è Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, che, in un video apparso su i propri canali social, ha annunciato come l'ente da lui presieduto intenda adottare nuovi accorgimenti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.



Rossi, dopo aver manifestato un cauto ottimismo nell'osservazione del calo, lieve ma costante, della curva dei contagi, ha spiegato come sia importante che venga fornita un' assistenza adeguata a quelle persone, circa tremilacinquecento, che vivono costrette all'isolamento domiciliare dopo aver contratto il Covid-19. Una situazione che molto spesso assomiglia effettivamente ad un limbo, vista la difficoltà riscontrata da alcuni nell'avere una assistenza adeguata.



E dunque ecco gli alberghi sanitari: "Si tratta di strutture - ha spiegato Rossi - in cui possono essere ricoverate le persone altrimenti costrette nelle proprie abitazioni. Garantiamo un effettivo isolamento e una visita giornaliera di medico ed infermiere. Si tratta di una misura che va indubbiamente ad accrescere il livello di assistenza che una persona può ricevere. Saranno adibite alcune strutture apposite per la realizzazione di questo piano. Provvederemo a metterci in contatto con quella parte della popolazione coinvolta e speriamo che in molti accettino la nostra offerta. Ci aspettiamo che chi non voglia accettare manifesti pubblicamente il proprio rifiuto".



Rossi ha anche toccato la questione RSA, spiegando come sia intenzione della regione "Farsi carico di uno screening completo, che vada ad interessare tutte le strutture del territorio con caratteristiche simili, anche di quelle che non hanno una gestione regionale, così che vengano individuati eventuali casi di positività ed essi vengano isolati da coloro che dovessero risultare negativi". Il presidente di regione ha concluso il proprio messaggio ringraziando i sindaci, i volontari e tutti coloro che si adopereranno per raggiungere la popolazione nelle operazioni di distribuzione delle mascherine, "che saranno consegnato - ha ricordato Rossi - a titolo completamente gratuito".