Saisi fa il punto: “In Garfagnana 60 positivi, 71 quarantene e 5 isolamenti”

giovedì, 2 aprile 2020, 21:55

di simone pierotti

Il sindaco David Saisi, nel consueto punto della serata, aggiorna sulle modalità di richiesta dei buoni spesa, che possono essere lette sul sito del comune, e di consegna delle mascherine. Passa poi al tema caldo, la RSA “Paoli-Puccetti”: “Non è il momento di fare sciacallaggi né abbiamo bisogno di professori. Mi riferisco a qualcuno che è intervenuto in maniera fuori luogo su questo gruppo. Oggi dobbiamo essere tutti uniti per andare a risolvere quella che per noi è la questione principale, quella della RSA. Voglio rimarcare che, fino a che non c’è stato il primo caso positivo, le operatrici hanno lavorato al meglio: le procedure osservate sono state efficaci, quindi non voglio sentire processi a chi ci lavora. Se il virus è entrato, vi è entrato per le caratteristiche della struttura. Oggi la situazione sta volgendo per il meglio: mi sono recato personalmente alla RSA portando alle operatrici i migliori dispositivi di sicurezza in circolazione”.

Il sindaco aggiorna sulla situazione, confermando che i ricoverati restano due, mentre gli altri pazienti positivi non riscontrano ulteriori criticità. In totale in Garfagnana sono 60 le persone positive al covid-19, ci sono 71 quarantene, 5 isolamenti fiduciari, 18 ricoveri e, purtroppo, 4 decessi. Al momento ci sono tamponi in corso, per i quali si attende il risultato domani.