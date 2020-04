Garfagnana : gallicano



Saisi: “Nuovo caso di positività collegato alla Rsa”

sabato, 4 aprile 2020, 21:45

di simone pierotti

Un altro caso di positività al coronavirus: si tratta del coniuge di un’operatrice della RSA “Paoli-Puccetti”, mentre i tamponi effettuati agli altri familiari sono fortunatamente risultati negativi. Lo rende noto il sindaco David Saisi nel corso dell’ultima diretta web, aggiungendo che la situazione alla RSA sta via via migliorando.

La diretta è stata aperta con il ricordo del maresciallo Giuliano Guazzelli, caduto per mano della mafia nel 1992. La sorpresa annunciata dal primo cittadino c’è stata con l’intervento via web del figlio Riccardo Guazzelli, dalla Sicilia. “Purtroppo non posso essere presente a Gallicano – ha esordito Guazzelli – ma è importante sentirvi questa sera per ricordare la figura di mio padre, con tutti i suoi valori e i suoi insegnamenti”. Saisi ha ricordato la figura del maresciallo, definendolo un uomo dello Stato e un grande uomo: la cerimonia si è conclusa con l’inno nazionale, magistralmente interpretato in una versione riadattata da parte di quattro giovani cantanti.