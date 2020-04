Saisi: "Salgono a tre i casi positivi oggi nel comune di Gallicano"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 7 aprile 2020, 20:16

Una delle ricorrenze più importanti del comune di Castiglione di Garfagnana, il Crocione, quest’anno, come è giusto e doveroso, non verrà celebrata. Lo comunica l’amministrazione comunale

martedì, 7 aprile 2020, 18:11

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

martedì, 7 aprile 2020, 17:59

Altro caso positivo nel comune di Camporgiano: sale a tre, quindi, il conto complessivo dei contagiati. Ad annunciralo il primo cittadino Francesco Pifferi

martedì, 7 aprile 2020, 16:38

Risultato negativo al doppio tampone, dopo due settimane di ricovero in ospedale, finalmente se ne torna a casa, dai suoi familiari, in quanto viralmente guarito. Per il signor Piero Lunardi, 76 anni, di Corfino, oggi è un giorno speciale

martedì, 7 aprile 2020, 16:34

"Vogliamo offrire alla cittadinanza nuove soluzioni di una migliore qualità assistenziale, rispetto a quello che può offrire l'isolamento in casa". A parlare è Enrico Rossi, presidente della regione Toscana

martedì, 7 aprile 2020, 15:55

Sono 172 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 19 i nuovi decessi. In lieve aumento i nuovi casi positivi (ieri erano stati 154). Scende invece il numero di decessi: 19, rispetto ai 25 di ieri