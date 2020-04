Garfagnana : sillico



Si ribalta col trattore, ferito un 70enne

venerdì, 24 aprile 2020, 21:52

di andrea cosimini

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito stasera, intorno alle 19, dopo essersi ribaltato con il trattore in località Foce di Capraia, vicino Sillico, nel comune di Pieve Fosciana.



Tutta da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Da una prima e sommaria ricostruzione, però, pare che l'uomo abbia fatto tutto da solo e sia ribaltato, probabilmente sbagliando una manovra di svolta, mentre rientrava a casa.



Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza della Misericordia di Castelnuovo. Dalle prime informazioni raccolte, pare che il paziente abbia riportato alcune fratture, ma non sia in pericolo di morte. Era cosciente. E' stato comunque trasportato in codice rosso (per dinamica) con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa.



Per i rilievi erano presenti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana e della stazione di Gramolazzo. Intervenuti anche i vigili del fuoco.