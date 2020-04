Garfagnana : molazzana



Simonini risponde a Talani: "Dichiarazioni gravi sulla mia persona"

domenica, 26 aprile 2020, 21:28

Simone Simonini, attuale coordinatore provinciale di "Cambiamo!", già consigliere comunale di Molazzana nello scorso quinquennio, replica al sindaco Andrea Talani sulla mancata commemorazione del 25 aprile.



"Mio malgrado - esordisce -, sono costretto a rispondere alle dichiarazioni del sindaco di Molazzana. Dispiace che Talani, anziché fare autocritica, preferisca attaccare gli altri a livello personale, senza accettare di essere nominato pur ricoprendo un ruolo pubblico".



"Nel comunicato congiunto - spiega -, non abbiano fatto altro che sollevare una mancanza, arrivata tra l'altro da alcuni abitanti, perché i più evidentemente visto i commenti sono soddisfatti così, anche di avere i luoghi commemorativi abbandonati. Un'osservazione puramente pertinente, sul perché il sindaco o un suo rappresentante, abbiano scelto di non commemorare la festa della liberazione, in un comune dove la liberazione ha sempre avuto, da 75 anni, un forte senso storico e molto significativo".



"Come detto - sottolinea Simonini - non condivido questa scelta, per giunta solitaria a livello istituzionale, almeno nei comuni limitrofi. Il 25 aprile rispecchia una delle feste più importanti per la nostra Repubblica, e non commemorarla è stata una grave mancanza. A questo punto, vista la risposta di Talani, mi è venuto un dubbio: non avranno sbagliato tutti gli altri sindaci, e lo stesso presidente della Repubblica in questa situazione di emergenza sanitaria a commemorare questa ricorrenza?"



"Caro Talani - conclude l'ex consigliere -, il messaggio è sbagliato, come lo è la conclusione finale del comunicato "spiace leggere polemiche sterili, soprattutto in un momento delicato come questo per cercare visibilità o per interessi personali". Di quali interessi personali parla il sindaco di Molazzana Andrea Talani? Il sindaco potrebbe spiegare il significato di questa sua affermazione nei miei confronti che ritengo molto grave? Ricordo al primo cittadino che il sottoscritto non ricopre nessuna carica istituzionale, né riceve emolumenti pubblici".