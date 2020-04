Garfagnana



Sindaci in videoconferenza per discutere del nuovo decreto

lunedì, 27 aprile 2020, 14:29

Si terrà giovedì 30 aprile, alle 10, la prima assemblea dei sindaci dei comuni del territorio provinciale in modalità on line a causa dell'emergenza da Covid 19.

I sindaci del territorio, convocati dal presidente della provincia Luca Menesini, si riuniranno in videoconferenza per discutere un ordine del giorno che riguarda l'aggiornamento normativo sugli enti locali alla luce dell'emergenza Coronavirus e anche in relazione all'ultimo Dpcm del 26 aprile. Inoltre sono previsti l'illustrazione del bilancio preventivo 2020 della Provincia, nonché un aggiornamento sulla nuova programmazione dei finanziamenti dell'Unione Europea.