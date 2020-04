Garfagnana



Solidarietà alimentare, buoni spesa a Vagli

giovedì, 2 aprile 2020, 20:26

Il comune di Vagli di Sotto ha decretato l’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, previste dall'ordinanza del capo della protezione civile del 29/03/2020, tramite il centro di coordinamento comunale: il beneficio consiste nel rilascio di buoni spesa validi fino al 30 aprile da utilizzare per l’acquisto di prodotti alimentari presso gli esercizi “Radicchi” (sito in Vagli Sotto -numero 0583/664095), “La guardia” (sito in Frazione di Roggio- 0583/649121), “Bontà della Garfagnana” (sito in Frazione Roggio- 0583/649163) e infine il supermercato “Carrefour Express” ( a Camporgiano in Via Garibaldi, 54- 0583/618670) esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità non reperibili presso le attività situate nel Comune di Vagli Sotto.

I suddetti buoni (saranno 4 al mese) verrano rilasciati in base alla dimensione del nucleo familiare, da un minino di euro 50 ad un massimo di euro 100: un nucleo familiare fino a due componenti riceverà € 50,00, uno fino a quattro componenti € 75,00 e oltre i quattro il valore del buono sarà di € 100,00.

I beneficiari di queste misure di sostegno saranno le famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19 e quelli in stato di bisogno (residenti nel comune di Vagli Sotto), in particolar modo i soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, Indennità di Mobilità, CIG, Disoccupazione) oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito, coloro che hanno perso il lavoro, con lavori intermittenti o che hanno sospeso o chiuso attività (e non hanno liquidità per il proprio sostentamento) e infine anche tutti coloro (compresi quelli temporaneamente domiciliati nel comune) che non riescono ad acquistare beni di prima necessità alimentare.

I criteri di priorità per l'accesso a queste misure di sostegno consistono in primis nella condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali e anche dalla numerosità del nucleo familiare, con a seguire criteri quali la presenza di minori e le situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari (e di prossimità) e per concludere le situazioni di marginalità e di particolare esclusione.

Le domande di accesso, debitamente sottoscritte e accompagnate da una copia fotostatica del documento d’identità del richiedente, potranno essere presentate via e-mail agli indirizzi sindaco@comune.vagli-sotto.lu.it o tecnico@comune.vagli-sotto.lu.it, per PEC all'indirizzo comune.vaglisotto@postacert.toscana.it oppure consegnandole a mano presso la sede comunale del Comune di Vagli Sotto (previo appuntamento telefonico allo 0583/664053 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00).

L’ammissione al beneficio sarà comunicata per mail o telefonicamente al richiedente che potrà immediatamente ritirare i buoni spesa presso la sede comunale del Comune di Vagli Sotto sempre previo appuntamento telefonico nelle stesse modalità sopra descritte, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00).