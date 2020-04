Taglio dei boschi cedui: proroga di 15 giorni

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 24 aprile 2020, 16:28

In Toscana sono 8.877 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Le persone complessivamente guarite salgono a 2.002 (più 116 rispetto a ieri, + 6,2%)

venerdì, 24 aprile 2020, 15:52

Ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio scoppiato stamattina all'interno del negozio Vorwerk Folletto a Fornaci di Barga. Una famiglia, composta da madre e figlio, è stata fatta evacuare dalla propria abitazione. Si contano i danni

venerdì, 24 aprile 2020, 15:46

Così, in una nota, il consigliere comunale di Molazzana Armando Pasquinelli e il commissario della sezione Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti

venerdì, 24 aprile 2020, 14:49

E’ Confesercenti Toscana Nord, con il suo coordinatore del sindacato pubblici esercizi Fiepet Adriano Rapaioli, a fare chiarezza su una interpretazione che in queste ore aveva preso piede e cioè sulla possibilità di asporto generalizzato

venerdì, 24 aprile 2020, 13:42

#cibolocalesostenibile, l’iniziativa della Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità della Garfagnana per la promozione di una rete di supporto alimentare anche alle famiglie in quarantena che vogliano consumare prodotti del territorio

venerdì, 24 aprile 2020, 13:11

Le misure anti covid-19 non bloccano l'attività di tutela nei confronti degli agricoltori locali all'interno del Parco delle Apuane. Nei giorni scorsi, gli agenti Guardiaparco hanno consegnato altre due recinzioni elettrificate alle attività agricole in difesa dai danni provocati dalla fauna selvatica (cinghiali, mufloni, lupi, caprioli, daini, tassi, istrici, cervi)...