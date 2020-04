Garfagnana



Terramadre: un nuovo servizio per le neomamme in tempo di Coronavirus

mercoledì, 29 aprile 2020, 20:45

di lorenzo fiori

In questa fase, molto complicata per gran parte della popolazione, sorge un servizio molto utile per tutte le donne che hanno partorito nel bel mezzo della pandemia.

Un'attività gratuita promossa dal Centro Terramadre, nelle persone di Francesca Maggianetti e Denise Pagano, che consiste nello scambiare informazioni o semplicemente una chiacchierata sentendosi vicine a chi vive tale particolare situazione.

Questa encomiabile iniziativa ha riscontrato fin da subito molto successo: un vero e proprio supporto per le novizie mamme che stanno trascorrendo un periodo delicato della propria esistenza sicuramente pieno di emozioni ma anche purtroppo colmo di momenti in cui si percepisce ineluttabilmente la morte, la malattia e la forte paura di non farcela.

Per svolgere al meglio tutto questo è stata creata una rete virtuale dove le madri possono autonomamente raccontare e condividere i primi momenti dopo la natività.

Centro Terramadre ha preso vita nel 2014 con lo scopo proprio di creare un connubio fra un tempo, lento e consapevole, ed un luogo dove accogliere e valorizzare la nascita.

In questi giorni è stato, in aggiunta, creato un blog (www.centroterramadre.com) sul quale si possono leggere articoli su gravidanza, maternità e genitorialità in linea con la filosofia portata avanti dal Centro... ma non è tutto qui: è presente anche una sezione dedicata al metodo Montessori e tanto altro ancora.

Francesca e Denise vi aspettano per conoscere la realtà e per diffondere la cultura su tali argomenti.