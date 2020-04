Garfagnana



Un ringraziamento sincero al comandante provinciale Ugo Blasi dal NSC di Lucca

mercoledì, 1 aprile 2020, 20:47

In un momento storicamente difficile, in cui l’Arma dei Carabinieri è chiamata ad un ulteriore sforzo per far fronte alla pandemia verificatasi a seguito del propagarsi del virus Covid 19, non mancano ovunque i gesti di solidarietà e gli attestati di stima della cittadinanza a favore dei nostri ragazzi impegnati su strada.

“In queste circostanze, nelle quali la lucidità dell’azione e lo spirito di corpo trovano i momenti di massima espressione – si legge nel comunicato - la segreteria di Lucca del Nuovo Sindacato Carabinieri esprime la propria gratitudine e vicinanza al Comandante Provinciale, Ten. Col. Ugo BLASI, poiché l’interesse e l’impegno mostrati in prima persona hanno trovato il gradimento dei militari impiegati nei vari servizi strutturati, per far fronte non solo alle esigenze collegate al Covid-19, ma anche al normale controllo del territorio”.

“Gentile e apprezzata, è stata l’iniziativa del Comandante Provinciale, che si è fatto carico personalmente di recapitare un pacco di biscotti fatti confezionare per l’occasione a tutti i comandi della Lucchesia, in segno di stima nei confronti dei propri militari, che hanno sempre risposto con professionalità ad ogni mutamento in una situazione a cui nessuno avrebbe mai pensato. Come un padre che pensa ai suoi figli, nel rispetto dei ruoli e dei gradi rivestiti; la chiarezza e la propensione al dialogo, dimostrati dal Ten. Col. Blasi, hanno reso più agevoli i compiti di questa segreteria, nonché dei vari comandanti, riuscendo di conseguenza a trasmettere ancor di più quel senso di sicurezza e vicinanza, che la popolazione in questo momento si aspetta e richiede dall’Arma dei Carabinieri”.