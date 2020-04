Unità speciali per il monitoraggio a domicilio dei pazienti Covid

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 6 aprile 2020, 21:10

"200 miliardi per il mercato interno e 200 miliardi per il mercato dell'export". Così ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

lunedì, 6 aprile 2020, 18:28

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

lunedì, 6 aprile 2020, 18:19

In questi giorni di crisi per l’emergenza coronavirus sono numerose le donazioni che da più parti giungono per l'ospedale “San Luca” di Lucca e per gli ospedali della Valle del Serchio. Anche il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana ha continuato a ricevere donazioni

lunedì, 6 aprile 2020, 17:51

È iniziata nella giornata di oggi la disttribuzione, da parte della regione Toscana, di otto milioni e mezzo di mascherine. Esse saranno consegnate ai comuni che, successivamente, dovranno raggiungere tutta la popolazione e consegnare questo strumento

lunedì, 6 aprile 2020, 17:41

I tre hanno esibito le autocertificazioni sulle quali dichiaravano di recarsi a prelevare l’acqua presso la fonte in località “Acquabona”. Il successivo riscontro, ha consentito di stabilire la mancanza del requisito dello stato di necessità

lunedì, 6 aprile 2020, 16:51

Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il...