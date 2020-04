Garfagnana



Un’ora al Top: la Garfagnana intera si ritrova tutte le sere grazie ad Andrea Coletti

mercoledì, 1 aprile 2020, 14:39

di simone pierotti

Ne abbiamo parlato più di una volta in questi giorni: la gente sta a casa e si sta inventando i modi più disparati possibili per trascorrere il tempo, stando magari in contatto con gli altri e sentire meno l’inevitabile solitudine di un periodo difficile. Chi cucina, chi suona, chi canta, chi fa esercizi fisici, chi sta sui social … c’è poi chi, dalla piccolissima Roggio, ridente paesino nel comune di Vagli Sotto, si è inventato una sorta di trasmissione web che richiama tutte le sere oltre mille persone.

E’ Andrea Coletti, il noto gestore del ristorante “La Capannina” (non quella di Franceschi …), un locale divenuto un “cult” nella gastronomia della Garfagnana. Coletti, da qualche tempo, si è inventato, quasi per gioco, influencer con una pagina instagram che è schizzata a quasi 10000 followers.

Merito in gran parte di una diretta social che va in onda tutte le sere dalle 23 in poi con “Un’ora al Top”. “Top” è l’appellativo che si dà scherzosamente l’influencer garfagnino. Il pubblico, in costante crescendo, viaggia ben oltre le 1000 persone: la maggioranza giovani dei vari paesi della Garfagnana, ma anche meno giovani ormai. Il “top” parla e cerca di infondere coraggio in questi momenti bui. “Questa diretta è nata per rispondere agli attacchi da tutte le parti” ci confessa a microfoni spenti, tra il serio e il faceto. Che avrà voluto dire? Colleghiamoci tutte le sere sul profilo voliam_9 e lo capiremo.