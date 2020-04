Garfagnana



Vagli Sotto, mascherine obbligatorie in spazi chiusi aperti al pubblico

mercoledì, 8 aprile 2020, 11:45

Il comune di Vagli di Sotto, vista l’ordinanza del presidente della giunta regionale n.26 del 6 aprile 2020, ha ordinato di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso in spazi chiusi (pubblici e privati) aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; sarà anche obbligatoria in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando in presenza di più in persone sarà necessario il mantenimento della distanza sociale.

Queste disposizioni in forma al comune, non si applicheranno ai bambini di età inferiore ai 6 anni e alle persone che non toglie nemmeno l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche (attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls)

Si informa comunque che a partire dal 7 aprile sono state distribuite le prime mascherine fornite dalla regione Toscana tramite il sistema regionale di Protezione Civile, da parte del comune per tutte le famiglie Vagline (due per ogni cittadino del comune di Vagli di Sotto).

La consegna è stata seguita porta a porta direttamente nella cassetta delle lettere o consegnate alla popolazione rispettando tutte le precauzioni prescritte per impedire la diffusione del coronavirus.

“Voglio ricordarvi -scrive il sindaco Giovanni Lodovici- che queste dovranno essere utilizzate per assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo restando l’obbligo di rispettare l’ordinanza sopra descritta, la distanza minima tra le persone di uscire una sola persona per nucleo familiare in caso di assoluta necessità.”