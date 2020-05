Garfagnana : careggine



2021, si svuota anche il lago di Isola Santa?

martedì, 12 maggio 2020, 17:51

La notizia - che al momento non trova conferme ufficiali - sarebbe data invece per certa da fonti molto vicine al comune di Vagli Sotto: nel 2021, anno del possibile svuotamento del lago di Vagli, anche il lago di Isola Santa, nel comune di Careggine, potrebbe essere svuotato.



Certo, per la Garfagnana (ma non solo), si tratterebbe di un ulteriore stimolo turistico di non poco conto. Per non dire di un vero e proprio evento. Il possibile svuotamento del lago di Isola Santa, da quanto trapela, sarebbe stato inserito anch'esso nel pacchetto della grande trattativa fatta per lo svuotamento del lago di Vagli (leggi qui).



A questo punto, in attesa di conferma o smentita da parte degli enti preposti, ai garfagnini non resta che sognare.