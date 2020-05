70enne cade da un capanno degli attrezzi

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 24 maggio 2020, 17:32

Simone Simonini, esponente provinciale di Cambiamo!, commenta il primo week-end di "movida" dopo il lockdown denunciando alcuni comportamenti che non gli sono piaciuti

domenica, 24 maggio 2020, 15:41

In Toscana sono 10.062 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. 5 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 24 maggio 2020, 12:16

Così interviene Massimiliano Baldini, responsabile enti locali della Lega, puntando i riflettori su un'altra categoria che ha avvertito gli effetti del lockdown

domenica, 24 maggio 2020, 09:12

La Lega della Mediavalle e Garfagnana si fa portavoce di una problematica che interessa i cittadini che si trovano nei comuni garfagnini a confine con quelli emiliani

sabato, 23 maggio 2020, 16:50

In Toscana sono 10.047 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. Due di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile

sabato, 23 maggio 2020, 15:26

Arriva da Molazzana un singolare esempio di attivismo e attaccamento al ruolo pro tempore di consigliere comunale. Melania Ferrari, già molto attiva e conosciuta nel mondo del sociale, ha presentato al sindaco e alla sua giunta municipale la bellezza di 23 interrogazioni