Garfagnana



A Castiglione il secondo caso positivo di Coronavirus

lunedì, 11 maggio 2020, 13:26

Secondo caso di contagio nel comune di Castiglione di Garfagnana. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Daniele Gaspari tramite una lettera diffusa sul web.

"Carissimi concittadine e concittadini,



in merito all'emergenza coronavirus, devo fare un aggiornamento a seguito della comunicazione dell'esito degli ultimi tamponi eseguiti nel nostro Comune di Castiglione di Garfagnana, che hanno evidenziato il secondo caso positivo nel comune che comunque ha collegamenti diretti con il primo caso positivo e quindi era già in quarantena preventiva da molti giorni.



A nome mio e per conto di tutta l'Amministrazione Comunale, certi di condividere il pensiero di tutta la comunità, vogliamo stringerci in vicinanza solidale al soggetto e a tutta la sua famiglia, ed augurargli di superare questo difficile momento nel minor tempo possibile.



L'Amministrazione ricorda che anche a seguito delle riaperture avvenute riaperture dal 4 maggio, rimangono in atto tutti gli accorgimenti di sicurezza, soprattutto per il distanziamento sociale e l'uso corretto delle mascherine, perchè se utilizzate in modo non conforme potrebbero risultare più nocive che utili.



Vogliamo ancora e fortemente ribadire l'importanza di attenersi al rispetto del Decreto e delle disposizioni regionali e sanitarie, ponendo ancora molta più attenzione a quanto già fatto fino ad oggi al fine di non regredire nei passaggi positivi fatti e duramente conquistati fino ad oggi.

Un saluto".

Il sindaco Gaspari Daniele