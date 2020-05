Garfagnana



“Anche i sindacati confederali rappresentano gli infermieri”

giovedì, 21 maggio 2020, 12:35

Valerio Musetti, coordinatore Cgil Fp, Ezio Mastorci, coordinatore Cisl Fp, e Brunello Fidanzi, coordinatore Uil Fpl dell’Asl Nord Ovest, criticano il sindacato autonomo NurSind dopo le ultime uscite in merito alle problematiche degli infermieri.



“Ogni tanto – esordiscono - assistiamo a fugaci apparizioni giornalistiche da parte del sindacato Nursind. Piuttosto curiose. Infatti, partecipando alle trattative aziendali solo come componente Rsu e non come sigla sindacale, non essendo firmatario del CCNL 24/05/2018 sanità, pur usufruendo però dello stesso Ccnl, non si riesce a capire bene quali risultati abbia portato ai lavoratori ed in particolare a quelli della Azienda Usl Nord Ovest”.

“A tal proposito – incalzano - ricordiamo che gli accordi sulla incentivazione Covid-19, come il riconoscimento ed il pagamento dell’orario aggiuntivo sono stati siglati da Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, ma ora il Nursind ne parla come se fosse un accordo siglato anche da lui. Ecco la vera differenza fra rappresentanza sindacale confederale (Cgil, Cisl e Uil) ed il sindacato autonomo, come lo è il Nursind, che rappresenta una sola parte di operatori sanitari (gli infermieri)”.

“Anche i sindacati confederali rappresentano gli infermieri – affermano i tre coordinatori -, assieme però alle altre professioni tecniche e sanitarie, riconoscendo loro il valore professionale che hanno espresso con spirito di abnegazione - come sempre - ed in particolare in occasione della pandemia Coronavirus-19. Il Nursind ha criticato il mancato pagamento in busta paga di maggio delle ore aggiuntive, che sarà ottemperato nel mese successivo di giugno, facendo finta di non sapere che Cgil Fp – Cisl Fp – Uil Fpl hanno fatto un ulteriore accordo con la Regione Toscana, vedi delibera n.6396 del 04.05.2020, con la quale viene dato un riconoscimento economico per rischio/disagio graduato a tutti gli operatori sanitari e non, compresi gli infermieri, che hanno contribuito alla lotta contro il covid-19. L’accordo sull’orario aggiuntivo e l’accordo per il riconoscimento economico legati al Covid-19 non sono sufficienti a ringraziare il personale dipendente per tutto quello che ha fatto”.



“Ricordiamo però al Nursind – concludono - che l’accordo con la Regione Toscana è il

primo in Italia ad essere stato sottoscritto da Cgil Fp – Cisl Fp – Uil Fpl. Di fatto, nella busta paga di maggio 2020, è stato contabilizzato un cospicuo e laborioso acconto, salvo conguaglio che sarà oggetto di confronto in questi giorni fra Azienda USL Nord Ovest e Cgil Fp - Cisl Fp – UIL Fpl per il comparto”.