Garfagnana



Anche le autoscuole della Valle protestano a Lucca: "Vogliamo gli esami"

lunedì, 1 giugno 2020, 13:22

di chiara grassini

Alle 9.30 si sono presentatati davanti agli uffici della Motorizzazione Civile di Lucca per un nuovo sit-in di protesta dopo quello di Firenze avvenuto mercoledì. Alla manifestazione di stamani hanno partecipato moltissime autoscuole della provincia di Lucca al grido: "Vogliamo gli esami!" I titolari di ciascuna autoscuola si sono fatti sentire in vari modi: dal ripetuto suonare del clacson della propria auto all'utilizzo di fischietti e trombette.



Alla manifestazione era presente anche il segretario nazionale autoscuole Christian Filippi, che ha cosi commentato: "Siamo qui per chiedere la ripresa immediata degli esami di teoria di guida per formalizzare e finalizzare tutti i corsi che sono ripresi da poco. Ci risulta che in tutta la Toscana, attualmente, gli esami siano fermi. Questo è un danno economico molto rilevante per le aziende. Dopo tre mesi di stop, questo è inaccettabile. Noi chiediamo che la pubblicazione amministrazione prenda atto di questa esigenza e che risponda a questa domanda che viene fatta da noi autoscuole".



La Gazzetta ha intervistato Luca, dell'autoscuola Lucchese di Borgo Giannotti, il quale ha spiegato il motivo della protesta. "Siamo qui per protestare nei confronti del ministero per come ha gestito questa ripartenza degli esami di guida. E' dall'11 di marzo che siamo chiusi e ancora non siamo ripartiti con gli esami di guida - ha sottolineato -. La nostra protesta non è nei confronti della Motorizzazione Civile di Lucca, assolutamente! Vogliamo fare gli esami; vogliamo che ci diano la possibilità di tornare a lavorare, perché, se ripartiamo a luglio, sono quattro mesi che non percepiamo lo stipendio".



Nel corso della protesta è intervenuto anche il coordinatore regionale Confarca, Corrado Festelli: "Siamo qui a manifestare per la seconda o terza volta durante la settimana perché le autoscuole soffrono una ripartenza troppo lenta da parte degli uffici dirigenziali della Motorizzazione Civile della Toscana. Ci sono tutte le autoscuole della regione qui presenti. La ripartenza proposta dai dirigenti della Toscana è troppo lenta rispetto a quella che è la nostra necessità di sopravvivenza". Ha inoltre precisato: "Siamo qui per manifestare questo dissenso civile pur rispettando le difficoltà della pubblica amministrazione".



L'ingegnere Alessandro Iacopini, anch'egli presente alla protesta, ha espresso una sua opinione a riguardo: "Siamo andati a manifestare a Firenze mercoledì e, successivamente, abbiamo fatto un flash mob a Lucca nella mattinata di giovedì della settimana appena passata, dove hanno partecipato altri "vicini" di altre città toscane per solidarietà. Questo ufficio provinciale, cioè quello della Motorizzazione, è l'ufficio di riferimento per le provincie di Massa, Pisa, Livorno e Lucca. E' un ufficio dirigenziale".



"Il problema non è la motorizzazione civile ma il sistema che è "incancrenito" cosi ha dichiarato Iacopini che, prima di avviarsi alle conclusioni, ha voluto specificare: "Avevamo chiesto di fare esami presso la propria sede in modo da evitare le "transumanze", cioè partire da Viareggio per venire a sostenere l'esame a Lucca. Questo significa accompagnare i ragazzi in macchina creando assembramenti. Ma dal ministero ci è stato detto di no".



Alla manifestazione hanno aderito molte autoscuole della provincia di Lucca e della Valle del Serchio, tra cui la "Salvino" di Fornaci di Barga, "Il Ponte" di Ponte a Moriano e l'autoscuola "Simone Aquilini" di Castelnuovo, e tante altre.



Foto di Ciprian Gheorghita

Video Anche le autoscuole della Valle protestano a Lucca: "Vogliamo gli esami"