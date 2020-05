Garfagnana : minucciano



Anchesi: "Aumento della Tari, provincia riveda provvedimento"

domenica, 17 maggio 2020, 20:23

Dopo aver appreso dell'aumento della tariffa Tari da parte della provincia di Lucca e delle relative polemiche che un provvedimento del genere ha suscitato, il gruppo di minoranza del comune di Minucciano vuole sottoporre al sindaco una riflessione ed una richiesta di chiarimento doverosa verso i cittadini.



"In un momento come questo - esordisce il capogruppo Loris Anchesi - dove da ogni parte e con diverse iniziative governative, regionali od anche di aziende si cerca di alleviare, posticipare o addirittura cancellare le spese delle famiglie e delle imprese vista la crisi economica generata dall'emergenza Covid-19, la provincia di Lucca agisce all’opposto aumentando una tariffa che inspiegabilmente è già tra le più alte di Italia".



"Mettendo da parte, al momento, le critiche per scelte amministrative fatte a suo tempo che hanno portato a costi esorbitanti - incalza -, non si comprende come ad un crescere della raccolta differenziata e ad una relativa diminuzione del rifiuto prodotto invece di diminuire questa tariffa negli ultimi anni sia sempre aumentata. Chiediamo al sindaco del comune di Minucciano se fosse stato a conoscenza di questa intenzione e se i riferimenti che l’amministrazione ha in consiglio provinciale, da questa amministrazione eletti in quel ruolo, avessero informato e dato relative motivazioni e se intende mettere in atto qualche forma di protesta o azione anche di concerto con altri sindaci che già si sono espressi in tal senso, per far sì che questo ulteriore balzello a carico dei cittadini possa essere rivisto dalla provincia stessa".



"Non ci consola - conclude - e, lo anticipiamo, il fatto che come già in altri comuni questa tariffa possa esser pagata dal comune stesso e non girata direttamente in bolletta ai cittadini, perché si tratterebbe di un gioco delle tre carte, quelle risorse li destinate verrebbero comunque sottratte ad altre iniziative a favore diretto o indiretto della popolazione. Nel caso il sindaco e la maggioranza del comune di Minucciano volessero porre in essere azioni avverse a questo inopinato e intempestivo provvedimento anticipiamo già da ora il nostro sostegno a qualsiasi iniziativa in tal senso".