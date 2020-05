Annullato “Il Pane e Le Rose" a Gallicano

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 26 maggio 2020, 15:46

In Toscana sono 10.070 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,5% e raggiungono quota 7.527 (il 74,7% dei casi totali)

martedì, 26 maggio 2020, 15:28

Preoccupato il consigliere regionale Roberto Salvini (Gruppo Misto), all’indomani dell’indagine aperta dalla magistratura su ventisette persone per associazione a delinquere finalizzata alle truffe, falso ideologico, abuso di ufficio, corruzione, turbativa d'asta e il riciclaggio nel comune di Vagli di Sotto

martedì, 26 maggio 2020, 14:58

Anche il coordinatore provinciale dell'Italia dei Valori, Domenico Capezzoli, interviene con una nota in merito all'operazione di polizia giudiziaria che ha riguardato il comune di Vagli Sotto

martedì, 26 maggio 2020, 14:34

Il gruppo di minoranza del comune di Vagli, dopo quanto trapelato sull'operazione di polizia giudiziaria avvenuta nel proprio comune, ha chiesto pubblicamente le dimissioni del sindaco Giovanni Lodovici e il commissariamento dell'ente

martedì, 26 maggio 2020, 14:26

In merito alle indagini della procura di Lucca sull'affidamento a procedura diretta di lavori pubblici nel territorio di Vagli di Sotto, interviene anche Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle

martedì, 26 maggio 2020, 14:00

L’andamento epidemiologico sembra favorevole ed in tutti i presidi ospedalieri si stanno riducendo le aree prima dedicate al Covid-19, con l’obiettivo di arrivare quanto prima a concentrare tutta l’attività legata al Coronavirus in specifiche strutture. Video