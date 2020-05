Garfagnana



Appuntamenti e orari ridotti: il Coronavirus rivoluziona il servizio bancario. Disagi per i cittadini

sabato, 30 maggio 2020, 08:27

di simone pierotti

Le banche sono tra le poche attività a non essersi mai fermate, nemmeno nel periodo più buio del lockdown, nemmeno nella nostra Valle del Serchio. Tuttavia si sono modificati radicalmente, almeno per il momento, il rapporto con il cliente e la modalità di fruizione del servizio. Fermo restando la possibilità di utilizzo dei servizi on-line e dei bancomat, i cittadini hanno dovuto “fare di “necessità virtù” e si sono visti costretti a modificare le abitudini e organizzare meglio la propria vita quotidiana.

In effetti le banche, per rispettare i rigidi protocolli del covid-19, fin dai primi giorni, hanno razionalizzato gli orari, cercando di limitare al massimo gli ingressi nelle varie filiali, rispettando le regole di distanziamento e di igiene. Fin qui niente di strano ma non è tutto oro ciò che luccica: la “rivoluzione sociale” delle banche non è infatti ancora terminata, anzi sembra lontana dall’esserlo, nonostante a livello nazionale il giro di vite si stia allentando. Noi abbiamo svolto una piccola inchiesta in Valle del Serchio e, al netto di pochi errori che potremmo aver commesso, abbiamo tracciato un quadro esaustivo del “sistema bancario versus clientela” in epoca da coronavirus, scoprendo che ci sono sicuramente disagi per i cittadini e le attività commerciali, che saranno palesati nel momento in cui la ruota dell’economia tornerà a girare nelle modalità consuete. Disagi probabilmente momentanei e legati all’emergenza, ci vogliamo augurare. Entriamo nel dettaglio.

Buone notizie per la clientela di Banco di Lucca e del Tirreno (ha 2 agenzie in Valle del Serchio, Castelnuovo e Barga) che da lunedì 1° giugno riceverà sia la mattina che il pomeriggio (8:15-13:20; 14:35-16), sempre su appuntamento. Stessa modalità anche per altre banche, quali la Banca del Monte di Lucca (agenzie Castelnuovo e Fornaci di Barga), ma solamente la mattina. Alla Banca Intesa San Paolo (Barga e Castelnuovo) si riceve su appuntamento, dalle 8:30 alle 13 per servizi di cassa e dalle 14 alle 16:15 per consulenza. Giorni alternati all’agenzia di Castelnuovo di Unicredit: aperta la mattina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (su appuntamento); l’agenzia di Bagni di Lucca, invece, apre lunedì e giovedì (servizio di cassa solo la mattina).

Qualche disagio per l’istituto bancario più radicato sul territorio, il BPM, per la razionalizzazione del lavoro tra le varie agenzie. Chiusa (per il momento) la filiale di Pieve Fosciana, con accorpamento su Castelnuovo; stessa sorte per l’agenzia di Barga, accorpata momentaneamente con Fornaci di Barga. Clientela organizzata con appuntamenti la mattina, almeno per il servizio cassa, e consulenza anche il pomeriggio. Sia Castelnuovo che Fornaci sono aperte tutta la settimana, come l’agenzia di Gallicano. Ghivizzano e Piazza al Serchio ricevono solo la mattina su appuntamento; apertura due giorni a settimana (lunedì e giovedì) per altre filiali della BPM, Camporgiano, Vagli Sotto, Borgo a Mozzano a Bagni di Lucca. Naturalmente su appuntamento.

L’agenzia di Pieve Fosciana della Credem riceve su appuntamento la mattina, dalle 8:20 alle 13:20, e rimane chiusa il giovedì. Monte dei Paschi di Siena, che in Valle del Serchio ha agenzie a Castelnuovo, Barga, Coreglia, Ponte all’Ania, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Gallicano), è aperta alla clientela tutti i giorni, su appuntamento, ma il servizio cassa è attivo nei soli giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Apertura tutti i giorni, la mattina, per le filiali della BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (Castelnuovo, Gallicano, Piazza al Serchio, Gramolazzo) e senza necessità di appuntamento, comunque nel rispetto delle norme covid-19.