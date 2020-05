Asl Toscana Nord-Ovest: oltre 2 mila i guariti, quasi 5 mila le persone in isolamento

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 9 maggio 2020, 16:45

Il Soccorso Alpino sta intervenendo in queste ore sulle Alpi Apuane, precisamente sul Monte Cavallo, 1895m., dove un uomo è caduto sullo scosceso versante marittimo mentre assieme ad altre due persone stava effettuando la traversata lungo l’aerea cresta caratterizzata da gobbe

sabato, 9 maggio 2020, 16:29

È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uila Uil Toscana Eleonora Tomba alla notizia della tanto attesa inclusione degli stagionali agricoli nelle categorie di lavoratori che beneficeranno di un bonus anche con il prossimo decreto

sabato, 9 maggio 2020, 16:24

Sono 9.745 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 24 in più rispetto a ieri, il punto più basso dal 4 di marzo 2020. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 9 maggio 2020, 15:08

Ecco la lettera dei vescovi delle chiese della Toscana alle loro comunità in occasione della ripresa delle celebrazioni con il popolo

sabato, 9 maggio 2020, 14:46

Property Managers Italia al Governo: "Ascoltateci, rappresentiamo più della metà del settore." Per estate 2020 al via il progetto "Una cosa per un italiano", "Spesa Amica" e protocolli sanificazione

sabato, 9 maggio 2020, 14:30

Continua il radicamento di Fratelli d'Italia in provincia di Lucca con un sempre maggior numero di amministratori locali che ne entrano a far parte. Oggi ad annunciare il suo ingresso nel partito della Meloni è il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini