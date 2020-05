Garfagnana



Bar e ristoranti: in Valle del Serchio ci si prepara alla riapertura

domenica, 17 maggio 2020, 13:13

di simone pierotti

La lunga attesa sta finendo: dopo oltre due mesi di lockdown per la gran parte delle attività commerciali, domani, lunedì 18 maggio, diventa una data da cerchiare sul calendario. In particolare bar e ristoranti hanno sofferto questo stop, con un crollo del fatturato da tempi bellici e che, per taluno, il solo servizio di asporto o consegna a domicilio ha rappresentato un timido palliativo.

L’accordo tra Stato e Regioni, arrivato in zona Cesarini nel corso dell’ultima notte, dà il via libera a bar e ristoranti ed ha stabilito le linee guida da seguire per accogliere la clientela. La nuova fase, che durerà per molto tempo, non sarà la normalità di sempre ma, almeno, una situazione che gli somiglia. Sospiro di sollievo per gli esercenti, molti dei quali sono già pronti e lunedì apriranno regolarmente; altri preferiscono studiare le norme e prendersi uno o due giorni di tempo per regolarizzare i locali. Da parte di tutti, c’è ovviamente attesa e, se non altro, dopo tante settimane di sfiducia e rabbia, lo spirito torna ad essere positivo.

Non si sono mai fermati i titolari del ristorante La Pergola di Barga, attivi con l’asporto. “Riapriremo in settimana – ci dice Nicola Autiero – stiamo ultimando i preparativi ma siamo praticamente pronti. Ho acquistato la macchina per sanificare. Potremo mettere al tavolo circa 80 persone, oltre la metà del passato ma vedremo di organizzare dei turni. Mi auguro che la gente abbia fiducia e torni a mangiare da noi: è importante ripartire adesso, se riusciamo a fare una buona stagione estiva, potremmo salvare, anche se solo in parte, l’anno”.

Corsa contro il tempo per Massimo Salotti, che gestisce due bar a Castelnuovo (New Bar e Twitter) e un locale a Molazzana: “Purtroppo le istituzioni hanno tardato a dare le linee guida, comunque noi partiremo con un organico a ranghi ridotti, per capire quanto e come potrà essere il lavoro

Il ristorante “Il Pozzo” di Pieve Fosciana riaprirà i battenti giovedì 21 maggio: “Apriremo con orari normali, cioè dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 22 come ristorante e dalle 19 alle 24 come pizzeria. Consigliamo i nostri clienti di prenotare in anticipo e di attenersi alle regole di comportamento che esporremo”

Non vede l’ora di poter ripartire a pieno ritmo Francesco Martinelli, che gestisce il Bartinelli Cafè, in località Torrite: “Ho aperto la mia attività lo scorso ottobre, pertanto è evidente che mi sia trovato in difficoltà, ad interrompere solo dopo pochi mesi. Ho tenuto duro, organizzando l’asporto e la consegna a domicilio, intanto ho riorganizzato il locale e il lavoro per essere pronto alle nuove disposizioni di sicurezza: mi pare che le ultime siano meno severe, sarà comunque lavoro in più per noi titolari ma è doveroso seguirle rigorosamente per la sicurezza di tutti. Io sono pronto e attendo i clienti con fiducia. Ovviamente in questa fase un’attività come il bar perderà molti degli aspetti di convivialità e socialità del passato ma dobbiamo essere tutti attenti se vogliamo riconquistare la nostra vita normale”.

Tutto pronto al bar Da Beppe lungo la variante di Castelnuovo, storica attività aperta nel 1970. “In realtà non siamo mai stati chiusi – ci spiegano i titolari – facendo asporto e organizzando servizi per i nostri clienti, per esempio la nostra edicola è rimasta l’unica attiva sul territorio, fornendo i giornali alla Protezione Civile che poi provvedeva a consegnarli a casa alle persone. Un servizio magari non così remunerativo ma un’attenzione ai nostri affezionati clienti”. Come vi siete preparati per lunedì? “Abbiamo sanificato l’ambiente, anche i condizionatori e abbiamo installati pannelli protettivi di vetro sia alla cassa che lungo tutto il banco, lasciando lo spazio in basso per servire. Terremo una sola persona alla cassa e ai tabacchi, in modo da limitare al massimo il passaggio di soldi. Abbiamo voluto mettere il cliente nelle condizioni di sentirsi in sicurezza”.

Storico punto di riferimento per la mediavalle, il bar “Blu Matisse” di Borgo a Mozzano, riaprirà tra alcuni giorni. Lo conferma Pietro Allegretti: “Non ho ancora deciso quando riaprire perché sto valutando le norme da seguire, è importante adeguarsi e mettere tutto in sicurezza. Ormai siamo stati chiusi più di due mesi, abbiamo rimesso tanto, cambia poco un giorno in più! Stiamo valutando se riaprire venerdì 22, per il fine settimana”.

Aperto da domani il “Little Bar” di Castelnuovo di Garfagnana, ci conferma Valentino Venturelli: “Attendevamo le ultime conferme, siamo pronti e domattina saremo operativi in attesa dei nostri clienti, non vediamo l’ora”.

Ultimi preparativi da ultimare per il “Bar Aurora – dal Nando” di Castelnuovo, gestito da Stefano Pioli: “Ci siamo quasi ma voglio essere sicuro e scrupoloso, per cui penso di aprire uno o due giorni dopo. L’importante, comunque, è ripartire”.