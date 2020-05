Bonus 500 euro per i braccianti agricoli, la Uila-Uil Toscana: "Giustizia è fatta"

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 9 maggio 2020, 17:10

Come anticipato ieri, nella comunicazione di oggi, Asl riporta esclusivamente le informazioni su guariti, decessi e persone in isolamento domiciliare

sabato, 9 maggio 2020, 16:45

Il Soccorso Alpino sta intervenendo in queste ore sulle Alpi Apuane, precisamente sul Monte Cavallo, 1895m., dove un uomo è caduto sullo scosceso versante marittimo mentre assieme ad altre due persone stava effettuando la traversata lungo l’aerea cresta caratterizzata da gobbe

sabato, 9 maggio 2020, 16:24

Sono 9.745 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 24 in più rispetto a ieri, il punto più basso dal 4 di marzo 2020. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 9 maggio 2020, 15:08

Ecco la lettera dei vescovi delle chiese della Toscana alle loro comunità in occasione della ripresa delle celebrazioni con il popolo

sabato, 9 maggio 2020, 14:46

Property Managers Italia al Governo: "Ascoltateci, rappresentiamo più della metà del settore." Per estate 2020 al via il progetto "Una cosa per un italiano", "Spesa Amica" e protocolli sanificazione

sabato, 9 maggio 2020, 14:30

Continua il radicamento di Fratelli d'Italia in provincia di Lucca con un sempre maggior numero di amministratori locali che ne entrano a far parte. Oggi ad annunciare il suo ingresso nel partito della Meloni è il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini