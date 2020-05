Garfagnana



Cade sul monte Cavallo, soccorso escursionista con Pegaso

sabato, 9 maggio 2020, 16:45

Il Soccorso Alpino sta intervenendo in queste ore sulle Alpi Apuane, precisamente sul Monte Cavallo, 1895m., dove un uomo è caduto sullo scosceso versante marittimo mentre assieme ad altre due persone stava effettuando la traversata lungo l’aerea cresta caratterizzata da gobbe. L’incidente è avvenuto tra la prima e la seconda gobba. Sul posto si è recato immediatamente l’elisoccorso regionale Pegaso con a bordo il medico e il tecnico del Soccorso Alpino, che ha provveduto al recupero e al trasporto d’urgenza all’ospedale di Cisanello (PI). La squadra dei tecnici della Stazione del SAST di Massa, che in questi istanti sta provvedendo al recupero in sicurezza degli altri due escursionisti, sta operando seguendo i rigidi protocolli d’intervento in ambito anti COVID-19 e dunque con tutti i dispositivi di protezione individuali. Questi protocolli hanno modificato le abituali norme movimentazione e di gestione degli interventi al fine di poter operare sempre in sicurezza. Al momento non sono note le generalità degli escursionisti.