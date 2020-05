Garfagnana



"Cascio in Festa" annullata, ma la donazione al Meyer sarà rinnovata

mercoledì, 13 maggio 2020, 19:20

di lorenzo fiori

In questi ultimi giorni, seppur sempre caratterizzati da contagi e decessi da Coronavirus, stiamo iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel ed a sperare di raggiungerla quanto prima benché sarà ancora parecchio lunga. La situazione resta ineluttabilmente molto dubbiosa per molti lavoratori e inoltre, anche se non è sicuramente tra i primi problemi, per quanto riguarda tutto il mondo del volontariato paesano di ogni genere che in estate programmava le varie festività e che, quindi, si vedrà molto probabilmente (anche se non c'è ancora nessuna ufficialità) nullificare tutti i progetti estivi.

Proprio in questi giorni il consiglio direttivo dell'ASR Cascio, sempre capitanato dall'inossidabile presidente Alessandro Bertolini, ha provveduto ad ufficializzare l'annullamento della consueta "Cascio in Festa" (programmata al 17 maggio) ormai diventata un appuntamento fisso per molti toscani e non. Tale festa è stata anche soprannominata dello sport e della solidarietà per i tornei sportivi organizzati in memoria di Nico e per l'encomiabile iniziativa di devolvere l'intero ricavato all'ospedale pediatrico Meyer.

Nonostante, appunto, che la manifestazione non verrà effettuata l'organizzazione ha però deciso di mantenere comunque l'identica donazione fatta in precedenza (inanellandola pertanto per il decimo anno consecutivo). Un gesto emozionante, in questo periodo molto difficile per tutti noi, che va a ribadire la grande solidarietà e l'immenso cuore che contraddistingue tale paese.

Sono prontamente arrivati i ringraziamenti da parte dell'ospedale, nella persone di Melania Mannelli (area comunicazione eventi Fondazione Meyer), rimasta molto colpita da questo gesto che sinceramente non si aspettava vista la situazione che stiamo vivendo.

"Siamo noi - esordisce Bertolini - a dover ringraziare loro per tutto quello che fanno. È stato un pensiero che ci è venuto dal profondo del cuore e che ci rende felici."

"Nella nostra popolazione - continua Alessandro - c'è un grande affiatamento quando si tratta di solidarietà e beneficienza, questo è la base di tutto per quanto mi riguarda."

"Nel futuro non so cosa ci aspetterà - conclude il presidente - ma penso che dovremmo ripartire con i nostri eventi quando ci sarà la giusta spensieratezza e la voglia di divertirsi. Ad oggi, causa Covid-19, non ci sono i presupposti per organizzare nel vicino avvenire."

Tutto il direttivo ringrazia la totalità delle persone che avevano già dato disponibilità per partecipare e i vari sponsor tra i quali la Banca di Credito Cooperativo Versilia Lunigiana e Garfagnana.