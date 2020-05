Garfagnana



Caso Sillano-Giuncugnano, Pagani chiarisce: "È domiciliato altrove"

lunedì, 4 maggio 2020, 11:18

Il primo cittadino del comune di Sillano-Giuncugnano, Roberto Pagani, ci tiene a fare chiarezza sul caso positivo riportato ieri dall'Asl in un bollettino.



"La persona risultata positiva al Covid - spiega il sindaco - è residente nel nostro comune, ma da tempo non viene nel nostro territorio in quanto domiciliata in un'altra zona, sempre però di appartenenza alla nostra azienda sanitaria locale".



"Massima tranquillità quindi per la nostra comunità - conclude Pagani -, non è possibile avere casi di contagio in quanto questa persona, come detto, sono tanti mesi che non torna nel nostro comune".