Garfagnana



Castiglione, contributi per assistenza alimentare ai bisognosi

sabato, 30 maggio 2020, 17:50

L'amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana ha pubblicato un nuovo avviso rivolto ai soggetti economicamente svantaggiati per formulare al proprio comune di residenza la richiesta di partecipazione ad un'ulteriore assegnazione dei contributi previsti per l'assistenza alimentare.



Una volta compilata l'autocertificazione, l'interessato può inoltrarla a mezzo e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.castiglionedigarfagnana.lu.it (anche facendo una foto leggibile della stessa se privi di scanner), o consegnarla direttamente in municipio previo appuntamento telefonico al 0583/699115 o 699111.