Castiglione, raccolta fondi per restauro di un prezioso libro

giovedì, 21 maggio 2020, 17:19

L'amministrazione comunale di Castiglione, insieme al Lions Club della Garfagnana, lancia la raccolta fondi per il restauro del libro del Parlamento (1627-1634) un patrimonio storico culturale importante per la propria comunità e non solo.



"Un libro che rischia di andare perduto per sempre - afferma l'amministrazione - se non interveniamo con un restauro fondamentale per la sua conservazione. Un lavoro importante realizzato da restauratori certificati che lavorano con le varie sovrintendenze della Toscana. Abbiamo aperto un conto corrente tramite la Onlus-Amo dell'amore che da anni collabora con il Lions Club. Sappiamo benissimo che questo non è il momento migliore, però è un progetto nato nel 2019 e che vogliamo portare avanti con l'aiuto di tutti, privati cittadini, aziende e associazioni per salvare un patrimonio culturale unico. Nel volantino potete trovare tutte le indicazioni per effettuare il bonifico, ricordo che le vostre donazioni sono deducibili sia per persone fisiche che per le aziende".