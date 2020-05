Garfagnana



Castiglione Viva chiede provvedimenti in favore delle attività commerciali del comune

giovedì, 7 maggio 2020, 21:23

Il gruppo di opposizione “Castiglione Viva” ha presentato una mozione con la quale chiede che venga presa in considerazione l’iniziativa di concedere il suolo pubblico di piazza Vittorio Emanuele II e di via Roma nel capoluogo, e piazza Cecchi nella frazione di Chiozza, per l’uso gratuito delle imprese che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti; la stessa esenzione viene richiesta per le attività presso Col d’Arciana, Casone di Profecchia e San Pellegrino in Alpe. Si chiede inoltre che si valuti la chiusura al traffico dei veicoli nel centro storico, ed al contempo lo spostamento dei parcheggi per disabili.



“Queste iniziative – concludono i consiglieri di opposizione – serviranno a dare un impulso alla ripresa delle attività commerciali, che potranno usufruire di spazi maggiori in maniera da rispettare le direttive del DPCM. Si chiede infine di sospendere il pagamento delle imposte comunali per tutti gli esercizi”.