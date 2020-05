Garfagnana : camporgiano



Chiedono di verificare il contatore e derubano due anziani: indagano i carabinieri

mercoledì, 20 maggio 2020, 14:40

di viola pieroni

Una coppia di anziani residenti a Poggio, nel comune di Camporgiano, è stata derubata per svariate centinaia di euro e gioielli in oro da due ladri, che si sono finti un poliziotto e un operaio, facendosi consegnare tutto e poi sparendo, apparentemente, nel nulla. L'episodio è accaduto stamattina, intorno alle 10.

La nipote, Vanessa Valdrighi, ha provveduto a dare l'allarme sui social per mettere in allerta i vicini e i conoscenti della zona. “Mio nonno - ha raccontato alla Gazzetta - ha aperto la porta e si è trovato davanti due uomini, con la mascherina anti-Covid nera che copriva quasi tutto il volto, e che gli hanno chiesto di poter visionare i contatori dell'acqua e della luce che, a detta loro, segnalava un allarme.”

“Il finto operaio - ha spiegato Vanessa - ha chiesto a mio nonno di poter scendere a controllare il contatore, mentre mia nonna è rimasta in cucina con il ladro in divisa. Appena mio nonno è sceso, ha iniziato a riempirlo di discorsi su segnalazioni giunte per dei problemi, addirittura estraendo un tablet che emetteva rumori e che avvertiva dei problemi: non contento, ha anche preteso di essere accompagnato nel mio vecchio appartamento, da cui mi sono trasferita da qualche mese, per poter controllare lo stato dell’acqua che - a detta loro - era inquinata: non sapevano nemmeno più cosa raccontare, cercavano probabilmente di prendere tempo. Infatti, nel frattempo, il “poliziotto" ha tolto gli orecchini e i gioielli in oro a mia nonna, dicendole che provocassero bruciature”.

E, purtroppo, non è finita qui: “Non appena mio nonno si è reso conto di quello che stava accadendo - ha continuato la nipote - è stato invitato dai due a consegnare tutti i soldi che avevano in casa, che lui ha subito dato per evitare diventassero violenti nei loro confronti”.

Un evento spiacevole in una piccola frazione, non abituata a questo genere di crimini. Infatti, come racconta Vanessa, questo è un posto dove tutti conoscono tutti, abitato perlopiù da anziani. “La cosa che mi spaventa di più - ha concluso - è che sono andati a colpo sicuro: conoscevano la zona e chi ci abita, sapevano che i miei nonni erano da soli. Lì per li, non si sono accorti di niente. A ripensarci ora, però, mi hanno detto che ci sono stati svariati “segnali", fra cui anche discorsi molto confusionari, ma che purtroppo hanno notato troppo tardi. Speriamo almeno che non si ripeta, e che le persone stiano attente”.



I carabinieri della stazione di Camporgiano, una volta avvisati dai familiari, si sono diretti sul posto per avviare le indagini avvalendosi anche dell'ausilio degli uomini del nucleo operativo per cercare informazioni in zona. Si cerca di risalire all'identità delle due persone. Dalle prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine pare che entrambi fossero di nazionalità italiana.