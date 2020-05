Coronavirus, 74 guariti e 3 soli ricoverati in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 5 maggio 2020, 18:04

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, 5 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione

martedì, 5 maggio 2020, 16:35

La giunta toscana ha stanziato 16 milioni e 305 mila euro per la manutenzione di 39 ponti che interessano strade regionali. Ventotto fanno parte del campione di 164 opere individuate come prioritarie (34 riguardano strade regionali)

martedì, 5 maggio 2020, 16:11

Il Coronavirus, fortunatamente, non ha portato con sé lutti e sofferenza, ma anche storie a lieto fine, come quella che ha visto protagonista Mauro Vergamini, di Pieve Fosciana. Chi non conosce Mauro, per una vita storico bidello del Liceo Scientifico di Castelnuovo e appassionato tifoso di calcio

martedì, 5 maggio 2020, 16:08

Sono 9.631 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 30 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,2% e raggiungono quota 3.552

martedì, 5 maggio 2020, 14:13

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, sposa le richieste dei cacciatori e si rivolge con un documento alla giunta regionale

martedì, 5 maggio 2020, 13:53

Oltre 27 mila persone hanno viaggiato ieri, lunedì 4 maggio, sui treni regionali della Toscana. Circa 360 i treni regionali di Trenitalia in servizio da ieri in Toscana, per l'inizio della Fase 2 dell'emergenza sanitaria COVID-19