Coronavirus, c'è il primo positivo di Sillano-Giuncugnano

domenica, 3 maggio 2020, 19:43

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi una terza ordinanza, la n. 50, che disciplina le attività che da domani, lunedì 4 maggio, in Toscana si possono o non si possono fare

domenica, 3 maggio 2020, 18:23

Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha anticipato che la regione sta per emanare una nuova ordinanza in cui dà regole ulteriori in materia di attività motoria, sport, cura degli orti ed agricoltura amatoriale, la toilettatura per animali e l'asporto da parte delle attività commerciali. L'ordinanza entra in vigore da...

domenica, 3 maggio 2020, 17:19

In Toscana sono 9.563 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. Eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare tamponi, è il dato più basso dei nuovi casi a partire dall’8 di marzo

domenica, 3 maggio 2020, 16:52

Da domani, 4 maggio, riprenderà – con la necessaria gradualità – la normale attività sanitaria. Le regole sulla base delle quali ciò avverrà sono state fissate in un’ordinanza, la n.48, firmata oggi dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

domenica, 3 maggio 2020, 16:20

Santucci (Filt/Cgil), Boni (Fit/Cisl) e Panzieri (Uilt/Uil) esprimono soddisfazione per l'ordinanza n.47 della Regione Toscana che mette al centro la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri

domenica, 3 maggio 2020, 13:03

Il presidente del Parco Appennino Tosco-Emiliano, Fausto Giovanelli, interviene in merito all'attività motoria all'interno del parco dichiarandosi in attesa di un'ordinanza regionale a proposito