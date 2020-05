Garfagnana



Coronavirus, continua a crescere il numero dei guariti

domenica, 10 maggio 2020, 16:59

Come anticipato nei giorni scorsi, nella comunicazione di oggi (domenica 10 maggio), Asl riporta esclusivamente le informazioni su guariti, decessi e persone in isolamento domiciliare. Questo anche in considerazione del costante decremento del numero dei nuovi positivi. Nel bollettino di lunedì 11 maggio sarà presente il dettaglio dei nuovi casi positivi (del 9, 10 e 11 maggio) suddivisi per zona e per comune di residenza.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate finora 1306 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2372 guariti.

Questi, inoltre, i decessi che sono verificati tra ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

donna di 88 anni di Pietrasanta;

uomo di 73 anni di San Giuliano Terme.

Spetterà comunque all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4.706 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.