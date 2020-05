Coronavirus, due casi in due giorni in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 2 maggio 2020, 19:06

Si registra oggi un nuovo caso di positività al Covid-19 nel comune di Minucciano, così come anticipato dal bollettino odierno rilasciato dall'azienda sanitaria

sabato, 2 maggio 2020, 18:57

Da lunedì 4 maggio, con l'avvio della fase 2 di lotta al coronavirus, circolerà un maggior numero di mezzi pubblici. Ecco dunque le disposizioni per il loro utilizzo, così come previste dall'ordinanza firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che rinvia alle disposizioni nazionali per quanto non...

sabato, 2 maggio 2020, 17:11

Il Lions Club Garfagnana, sempre sensibile alle esigenze del territorio, promuove, in questo momento difficile che la comunità sta vivendo, una raccolta di generi alimentari a favore dei più bisognosi

sabato, 2 maggio 2020, 16:29

In Toscana sono 9.525 i casi di positività al Coronavirus, 80 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,5% e raggiungono quota 3297

sabato, 2 maggio 2020, 13:35

“Assicurare la massima sicurezza del territorio, nella massima sicurezza dei propri dipendenti e di tutti i cittadini”. E’ questo lo slogan scelto dal Consorzio 1 Toscana Nord

sabato, 2 maggio 2020, 13:23

Una sentenza foriera di enormi conseguenze sotto il profilo amministrativo ed economico, ma su espressa richiesta della parte soccombente, è stato disposto che in caso di divulgazione del provvedimento fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi delle parti