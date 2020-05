Coronavirus, in due giorni nessun caso in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 13 maggio 2020, 20:26

Al termine del confronto tra Stato e Regioni, a cui hanno partecipato, oltre ai governatori locali ed al presidente Conte, i ministri Speranza e Boccia, le parole chiave sono due: prudenza e discrezionalità

mercoledì, 13 maggio 2020, 19:38

Dovrà esserci una costante sanificazione degli ambienti, un continuo rispetto delle distanze, una permanenza nei locali, da parte dei fruitori del servizio, solamente per il tempo strettamente necessario

mercoledì, 13 maggio 2020, 19:20

Proprio in questi giorni il consiglio direttivo dell'ASR Cascio, sempre capitanato dall'inossidabile presidente Alessandro Bertolini, ha provveduto ad ufficializzare l'annullamento della consueta "Cascio in Festa" ormai diventata un appuntamento fisso per molti toscani e non

mercoledì, 13 maggio 2020, 17:42

Maurizio Torre, ristoratore di Gorfigliano, sarà uno dei primi a sperimentare la riapertura di lunedì. Il locale dello storico ristorante bar Acqua Bianca, aperto dal 1965, dispone di un ampio giardino esterno

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:48

Sono 9.829 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 27 in più rispetto a ieri. Cinque di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa dalla Regione Toscana a partire dalla fine di aprile.

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:39

Al via da domani, 14 maggio, la distribuzione capillare di un volantino informativo, in lingua italiana e cinese, sulle quattordici regole da rispettare negli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del virus