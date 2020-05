Coronavirus, nessun nuovo caso in Valle

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 29 maggio 2020, 16:28

La Slp-Cisl territoriale di Lucca lamenta il fatto che più della metà dei postali aventi diritto è rimasto fuori dall'indagine diagnostica, senza al momento avere la possibilità di una previsione su appuntamenti futuri

venerdì, 29 maggio 2020, 16:14

In Toscana sono 10.088 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,6% e raggiungono quota 7.802 (il 77,3% dei casi totali)

venerdì, 29 maggio 2020, 15:40

Un milione di euro da GAIA per le famiglie in "emergenza lavoro" a causa del Covid-19, che si aggiunge al milione di euro già stanziato dal Gestore idrico per le utenze a basso reddito, assistite nel Fondo Utenze Disagiate

venerdì, 29 maggio 2020, 15:09

Una crisi che ha messo in ginocchio il settore dei trasporti, sia pubblico che turistico, con centinaia di posti di lavoro a rischio

venerdì, 29 maggio 2020, 15:01

Una "nevischiata" il 29 maggio. Ebbene sì. Siamo a San Pellegrino in Alpe, frazione del comune di Castiglione di Garfagnana, proprio al confine con l'Emilia

venerdì, 29 maggio 2020, 10:58

L'albero monumentale è un sistema vivente complesso, un individuo unico che va accompagnato con la massima attenzione nel suo naturale processo evolutivo, anche quando l'albero si avvia a morire. Questo perché, nel ciclo delle cose, anche quando un gigante ad alto fusto muore mantiene un ruolo importante nell'ecosistema in cui...