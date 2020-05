Coronavirus, nuovo caso di Sillano-Giuncugnano. Pagani: "È domiciliato in un altro comune"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 8 maggio 2020, 17:44

In questi ultimi giorni si sono registrati i primi due casi che hanno interessato Sillano-Giuncugnano: due giovani ragazze, residenti nel comune ma domiciliate altrove, entrambe operanti nel settore della sanità. A loro il primo cittadino Roberto Pagani ha voluto esprimere, innanzitutto, un sentimento di orgoglio

venerdì, 8 maggio 2020, 16:47

In Toscana sono 9.721 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,6% e raggiungono quota 4.199 (il 43,2% dei casi totali)

venerdì, 8 maggio 2020, 15:51

Il Parco delle Apuane ha creato un sito specifico per veicolare tutte le informazioni sulle attività di monitoraggio della flora e della fauna all’interno dell’area protetta, con gli aggiornamenti, i dettagli, le note scientifiche e le curiosità

venerdì, 8 maggio 2020, 14:07

La Conferenza Stato-Regioni ha trovato l’accordo sul Fondo predisposto nel Cura Italia per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

venerdì, 8 maggio 2020, 14:03

Il periodo delle manutenzioni dei corsi d’acqua coincide con il risveglio ecologico, ma anche con le abbondanti piogge stagionali. Conciliare questi aspetti di sicurezza idrogeologica e tutela delle specie nidificanti può essere un problema solo se non lo si affronta

venerdì, 8 maggio 2020, 13:43

Il primo cittadino del comune di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani, esprime profonda gratitudine, anche a nome dell'amministrazione comunale, per i gesti di generosità compiuti in questo momento di emergenza