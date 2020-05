Coronavirus, un decesso in provincia. Sale il numero dei guariti

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 14 maggio 2020, 18:47

Così in una nota congiunta le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL dopo il graduale riavvio delle attività lavorative nel post-emergenza

giovedì, 14 maggio 2020, 16:48

Riapriranno lunedì 1° giugno tutti i centri diurni per persone con disabilità presenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Lo comunica la direttrice del Dipartimento Servizio Sociale, non autosufficienza e disabilità Laura Brizzi

giovedì, 14 maggio 2020, 16:02

In Toscana sono 9.859 i casi di positività al Coronavirus, 30 in più rispetto a ieri, 7 dei quali sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 14 maggio 2020, 15:19

Il sistema informatico per comunicare la presenza alle messe festive sarà attivo dalla sera di lunedì 18 maggio sul sito diocesano, il sistema telefonico dalla mattina di martedì 19 maggio

giovedì, 14 maggio 2020, 15:08

Un milione di euro alle Province e alla Città metroplitana di Firenze per la gestione delle funzioni di trasporto pubblico locale relative al 2020. E' quanto ha stanziato, su proposta dell'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, la giunta regionale della Toscana

mercoledì, 13 maggio 2020, 22:38

Una conferenza stampa ricca di momenti chiave, la più partecipata sia come numero dei ministri coinvolti, sia come quantità delle tematiche trattate: e non poteva essere altrimenti, visto che, nella serata odierna, è stato varato dal Consiglio dei Ministri un decreto per un valore complessivo di 55 miliardi di euro