Covid-19, secondo guarito a Gallicano

lunedì, 4 maggio 2020, 19:46

Lunedì 4 maggio 2020, una data attesa, con impazienza, dopo mesi rimasti forzatamente chiusi in casa: finalmente si esce!

lunedì, 4 maggio 2020, 19:04

Si può andare a fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita, purché da soli. Si può andare al cimitero a portare un saluto a un defunto nell’ambito dei confini regionali prevedendo anche l’accompagnamento di un minore o di una persona non autosufficiente; si può...

lunedì, 4 maggio 2020, 18:36

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, 4 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione

lunedì, 4 maggio 2020, 17:37

Damiano Simonetti, responsabile relazione esterne Lega, e Yamila Bertieri, consigliere in opposizione a Borgo a Mozzano, lanciano un appello dopo il decreto del ministro Bonafede

lunedì, 4 maggio 2020, 16:50

Sono 9.601 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,4% e raggiungono quota 3.441

lunedì, 4 maggio 2020, 15:05

Ha preso ufficialmente il via la cosiddetta “seconda fase” in base al nuovo decreto emanato dal Governo. Nuove disposizioni che segnano un allentamento sulle restrizioni a livello nazionale, anche se diverse regioni hanno imposto limiti in ambito territoriale