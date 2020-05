Garfagnana : camporgiano



Davys accende i motori

lunedì, 18 maggio 2020, 09:26

Oggi Davys Cafe a Camporgiano ritorna operativo. "Siamo stati messi a dura prova - spiega il titolare - Vedere tutto quello che abbiamo creato in questi due anni di vita che all'improvviso si è fermato ci ha destato tantissimi dubbi e incertezze su quello che ci aspettava. Ma una caratteristica del Davys è quella di non fermarsi mai".

Una filosofia che ha accompagnato la struttura sin dalla nascita, avvenuta due anni fa nella zona artigianale di Camporgiano. "Abbiamo, così, iniziato l'attività di consegna a domicilio - continua il racconto - e successivamente l'asporto adottando tutti i protocolli di sicurezza covid 19 riuscendo a dare un piccolo, ma significativo servizio ai nostri favolosi clienti che non ci hanno mai abbandonato e di conseguenza non potevamo farlo noi. E questo è stato possibile grazie al magnifico personale del Davys".

Davys Cafe fa parte del gruppo Angeli, dove affianca un'impresa di costruzione, la Angeli Giancarlo srl, una lavanderia self, un'agenzia immobiliare, tutte attività che sono state portate avanti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana con molto sacrificio, ma con la voglia di crescere nonostante il brutto momento.

Ovviamente un forte ringraziamento va anche a tutti i dipendenti delle ditte menzionate.

La sicurezza al primo posto: Angeli Giancarlo srl si è specializzata in sanificazioni sia interne che esterne con specifici macchinari e proprio per questo tutti i locali di tutte le sue attività verranno sanificate giornalmente. In particolare Davys cafe avrà due sanificazioni giornaliere eseguite da personale qualificato.

"Sono state inserite regole precise - aggiunge Davide Angeli - oltre ai protocolli della sicurezza regionale, studiate ed elaborate in collaborazione con studio Area e con studio Palmero e Bertolini a cui va un particolare ringraziamento, per rendere il tutto più sicuro, sia per i clienti sia per il personale stesso. Vi chiediamo con tutto il cuore di seguirle. Abbiamo disposto tavoli e sedie sia al bar sia al ristorante nella grande sala, nella grande veranda in vetro e nell'area esterna, mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza necessaria".

"Insieme - conclude Angeli con il suo proverbiale ottimismo e la sua consueta determinazione - riusciremo a lasciarci alle spalle questo brutto periodo e ritorneremo al Davys a festeggiare tutti insieme. A cenare a ballare e a cantare fino al mattino e, magari, a rifare nuovamente Davys Beach a Camporgiano come un anno fa. Comunque noi siamo pronti, il locale è pronto, il personale è caricatissimo e i nostri mevavigliosi piatti vi aspettano. Ci vediamo al Davys e andrà tutto bene".