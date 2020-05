Didattica a distanza, positivo il parere dei docenti

Garfagnana



L’emergenza Covid-19 ha costretto il sistema scolastico italiano a stravolgere completamente la sua routine quotidiana. Le consuete lezioni in classe sono state, giocoforza, sostituite con la famigerata didattica a distanza con tutte le novità e limiti che ne sono scaturire. In attesa di capire se la riapertura delle scuole, sempre con le necessarie misure di prevenzioni, avverrà in tempi rapidi o si dovrà andare per le lunghe, come Gazzetta del Serchio abbiamo provato raccogliere l’opinione dei sei docenti, tre operanti nella scuola secondaria di primo grado e altrettanti in quella secondaria di secondo grado, su questi primi due mesi con questo nuova tipologia di insegnamento. Il bilancio, nel complesso, è positivo considerando le difficoltà dettate da un cambiamento improvviso e assolutamente non preventivato.

La collaborazione tra comune e istituito scolastico ha garantito la corretta fruizione della didattica a distanza agli studenti coinvolti. È il caso di Camporgiano, come ci ha dichiarato Stefania Fiorani, docente di lettere e capoplesso della scuola media del comune garfagnino. “All’indomani del lockdown deciso la sera del 4 marzo, ci siamo immediatamente attivati come insegnanti organizzando il materiale didattico sulle diverse piattaforme. Logicamente non è come averli in classe, però la risposta degli studenti è stata ottima così come nei loro genitori abbiamo riscontrato la massima collaborazione. Come insegnanti, anche grazie all’aiuto dell’amministrazione comunale, abbiamo dotato di tutti gli strumenti necessari quelli studenti che non ne avevano possesso. Tra i colleghi, me stessa compressa, in tanti hanno dovuto un corso accelerato tecnologico. Qui a Camporgiano siamo fortunati poiché possiamo contare su un plesso scolastico veramente all’avanguardia. Il mio giudizio, alla luce della situazione attuale, è positivo anche se la presenza dal vivo dell’insegnante resta insostituibile.”

Andrea Pieroni, professore di educazione tecnica da dieci anni alla scuole media di Ghivizzano, traccia un bilancio positivo su questi primi due mesi di didattica a distanza.

“Certamente non è la stessa cosa di insegnare in una classe ma questa era l’unica via per portare a compimento l’anno scolastico. Nel complesso posso dare, dal mio punto di vista, un giudizio positivo, considerando che questa emergenza ha colto all’improvviso sia i docenti che gli studenti. Qualche cosa, chiaramente, andrà migliorata però penso che potesse essere messa in preventivo data la situazione. Degli studenti residenti in alcune frazioni, infatti, lamentano dei problemi con la connessione internet. Immagino sia una questione che tocchi altre zone del nostro territorio. Le scuole hanno fatto tutto il necessario per permettere a tutti i ragazzi di usufruire della strumentazione necessaria per studiare. La risposta che ho avuto dagli alunni la reputo decisamente positiva. L’aspetto più importante è stato essere sin da subito vicini, metaforicamente parlando, ai ragazzi che hanno dovuto fare anche loro i conti con una nuova realtà.”

Alessandro Pieroni, giovane docente di religione presso l’ISI Barga, spende parole positive per la didattica a distanza, diventata una risorsa in questa fase storica della nostra esistenza.

“Di fronte all’emergenza Covid-19, il mondo della scuola non si è fatto attendere cercando fin da subito di rispondere nel modo più efficace possibile, così da non lasciare soli i ragazzi e garantire loro il diritto all’istruzione. In questi due mesi noi docenti, insieme ai nostri studenti e alle loro famiglie, ci siamo cimentati nella didattica a distanza, una novità assoluta e inaspettata, con la quale abbiamo continuato quel rapporto educativo fondamentale per la crescita umana dei ragazzi. Pur con qualche difficoltà, questo strumento si è rivelato una risorsa molto preziosa, alla quale tutte le componenti in gioco hanno cercato di rispondere al meglio. Ovviamente rimane insostituibile la didattica in presenza, e questo perché sia l’istruzione che l’educazione passano sempre dalla mediazione fisica del rapporto emotivo, ma grazie a questa possibilità abbiamo potuto proseguire l’anno scolastico. Ritengo che sia fondamentale, specialmente durante questo inaspettato e difficile momento, fornire un punto di conforto per i nostri studenti.”

Sulla stessa lunghezza d’onda Alessandra Giannasi, professoressa di lettere alla scuola media di Gallicano. “In questa situazione si è creato un continuo rapporto con gli alunni sfruttando i vari mezzi social: partendo dalla piattaforma ufficiale Classroom per giungere ad altri canali siamo in contatto con loro per venire incontro anche a tutte quelle problematiche che possono nascere in questi giorni. Noto anche una maggiore sinergia tra docenti e alunni, con la lontananza che ci fa sentire più vicini. Per quanto concerne noi docenti, posso dire che lavoriamo dalla mattina alla sera alla luce di come sono stati ripartiti gli orari per questa emergenza. Gli studenti, comunque, si dimostrando molto partecipi durante le lezioni anche grazie agli Ipad tempestivamente forniti dalla scuola media di Gallicano. In questa situazione così inedita, il mio giudizio è positivo. Spero che da settembre, soprattutto per gli alunni, si possa tornare regolarmente a scuola.”

Luca Monti, professore di Chimica dell’Iti e di geometri dell’ISI Garfagnana, giudica a sua volta positivi questi primi due mesi nonostante alcuni limiti siano tuttora presenti. “Credo che i docenti dell’Isi Garfagnana abbiano fatto un lavoro egregio considerando il ristretto spazio temporale con cui abbiamo avuto a che fare. Restando, inutile negarlo, delle difficoltà legate sia alla connessione di alcune abitazioni dei ragazzi che per quanto concerne la valutazione. Con la didattica a distanza non è semplice per un docente capire che se una studente abbia compreso o meno la lezione. Nella valutazione finale cercheremo di tener conto delle competenze maturate in questi anni che del lavoro svolto. Mi piace sottolineare lo sforzo fatto da Isi Garfagnana per fornire a tutti gli studenti quelli strumenti a loro necessari per l’insegnamento a distanza. Il bilancio di questi due mesi? Tutto sommato positivo anche se la didattica in presenza resta un’altra cosa”

Chiude la nostra inchiesta il pensiero di Simona Salotti, docente di matematica dell’Isi Garfagnana con la quale abbiamo trattato di quello che potrebbe essere, in attesa di comunicazioni ufficiale, l’esame di maturità versione 2019-2020. “In una situazione emergenziale l’insegnamento a distanza è una manna dal cielo. Per il resto manca il contatto diretto con gli studenti, intuire se hanno compreso ciò che spieghiamo; questo è un aspetto che non può valutato davanti ad uno schermo di un pc. Questa, secondo me, non sarà la scuola del futuro. Auspico che a settembre si possa ritornare, con tutte le necessarie misure di prevenzione del caso, nelle aule. Così diventa complicato, in attesa di indicazioni, dare i voti agli studenti. Fortunatamente, comunque, l’esame di maturità potrà essere fatto ugualmente in classe. Sono felice che si parli di un esame in presenza a partire dal 17 giugno, specialmente per gli alunni. Da settembre, lo ripeto, spero che si possa ritornare in classe poiché la scuola, bene ricordarlo, una funzione importante dal punto di vista della socializzazione.”