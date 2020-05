Garfagnana



Enel controlla 1.700 km di linee elettriche dal cielo

lunedì, 11 maggio 2020, 16:00

Da terra e anche dal cielo, al via i controlli incrociati di Enel per garantire un servizio elettrico di qualità, efficiente e continuo sui territori di Lucca, Pistoia e Massa: questa mattina, infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha iniziato il check-up aereo sulle linee elettriche di media tensione delle province di Pistoia, Lucca e Massa con elicottero specializzato che sorvolerà le città ed i territori limitrofi.

E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di circa 1.700 km di cavi aerei di media tensione e di centinaia di sezionatori aerei di manovra sulle tre province: complessivamente, si tratta di una rete elettrica che alimenta 2.807 cabine elettriche di trasformazione e 1.071 posti di trasformazione a palo che forniscono energia a 171.903 clienti di bassa tensione e a 709 clienti di media tensione.

In particolar modo, i controlli di questa sessione di ispezioni eliportate si concentreranno sui tre territori provinciali di Lucca, Pistoia e Massa, con particolare riferimento ai seguenti comuni elencati di seguito in ordine alfabetico: Abetone Cutigliano, Agliana, Altopascio, Aulla, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Buggiano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Carrara, Casola in Lunigiana, Castelnuovo di Garfagnana, Chiesina Uzzanese, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Gallicano, Lamporecchio, Larciano, Licciana Nardi, Lucca, Marliana, Massa, Massa e Cozzile, Massarosa, Minucciano, Montale, Montecatini Terme, Montignoso, Mulazzo, Pescia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve a Nievole, Pieve Fosciana, Pistoia, Podenzana, Ponte Buggianese, Pontremoli, Porcari, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Seravezza, Serravalle Pistoiese, Sillano Giuncugnano, Tresana, Uzzano, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Basilica, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

La verifica con elicottero, effettuata con tecnologie di ultima generazione, consiste nell'ispezione delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, e rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche. I voli a bassa quota delle linee consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti. Durante le ispezioni viene posta particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, allo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo. Le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio e quindi senza disagio per la clientela. Al controllo aereo fa seguito l'analisi di dettaglio dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici di e-distribuzione che definiscono il successivo piano di interventi.

L'ispezione eliportata durerà alcune settimane, successivamente E-Distribuzione passerà alla fase operativa con le operazioni sul campo in virtù delle esigenze di intervento rilevate nel corso delle ispezioni eliportate.