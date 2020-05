Garfagnana



Fase-2, Giovanelli: "Attività motoria nel Parco, siamo in attesa di ordinanza regionale"

domenica, 3 maggio 2020, 13:03

Il presidente del Parco Appennino Tosco-Emiliano, Fausto Giovanelli, interviene in merito all'attività motoria all'interno del parco dichiarandosi in attesa di un'ordinanza regionale a proposito.

"Siamo in attesa di un'ordinanza della Regione Toscana di applicazione del decreto del governo del 26 aprile - afferma -. Secondo quest'ultimo, sarà possibile da domani (4 maggio) raggiungere in auto (da soli o con conviventi) i territori collinari e montani dell'Appennino Toscano anche per svolgere attività motorie e sportive, vedremo entro quali ambiti e a partire da quali località secondo limiti e regole più precise per la Toscana, che attendiamo in giornata e comunicheremo in tempo reale anche sui nostri siti".

"Il Parco nazionale Tosco Emiliano apprezza e condivide - dichiara il presidente -: è un bene per tutti che queste attività importanti per il recupero e il benessere psicofisico di tante persone si possano distribuire su spazi naturali ampi e non siano costrette solo in luoghi densamente abitati come le aree urbane e periurbane. Ciò ovviamente ai fini di ridurre i rischi di contatto e i conseguenti pericoli di ripresa del contagio. Il Parco nazionale, e più ampiamente la Riserva Uomo e Biosfera, possono offrire una grande rete di sentieri, carraie, strade minori, boschi, spazi aperti e mete naturalistiche e paesaggistiche. In alcune aree delimitate è possibile l'accesso sia proibito da ordinanze locali. Sarà bene informarsi presso il comune da raggiungere".



"Si raccomanda comunque - specifica Giovanelli - a coloro che vorranno fruirne di non scegliere luoghi o punti di partenza generalmente noti e quindi presumibilmente utilizzati da molti, ma di scegliere punti di partenza e percorsi più prossimi e soprattutto meno noti e frequentati di altri. Può essere anche l'occasione per andare alla scoperta di nuovi percorsi, località e paesaggi che sono ovunque interessanti in questa primavera in Appennino".



"Si raccomanda inoltre attenzione e precauzioni - conclude - rispetto a ogni rischio di sicurezza personale, ivi compreso quello di perdere l'orientamento. Il soccorso alpino ha indicato sui propri siti specifiche raccomandazioni, essendo in questa fase più complicata e onerosa ogni azione di soccorso".